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    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Sel sonrasında 1 can kaybı var

    İzmir Valisi, yaşanan sel felaketinin ardından 1 vatandaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 14:16
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 14:37
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    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Sel sonrasında 1 can kaybı var

    İzmir'de gece saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

    Birçok ilçede sel ve su baskınları yaşanırken, çok sayıda araç ve otobüs su içinde kaldı.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

    1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Vali Yavuz Selim Köşger, Menderes ilçesine bağlı Yeniköy'de bir vatandaşın cansız bedeninin bulunduğunu belirtti.

    Öte yandan vefat eden vatandaşın henüz kimlik tespitinin yapılmadığı da bildirildi.

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Sel sonrasında 1 can kaybı var #1

    İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Sel sonrasında 1 can kaybı var #2

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