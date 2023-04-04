İzmir'de 11 lirayı eksik gönderdiği için evinden tahliye edildi Ev sahibine kirayı gönderirken bankanın 4 lira komisyon kesmesi ve diğer ayda da kiracının 7 lira eksik göndermesi tahliye sebebi sayıldı.

DHA Yaşanan kira sorununa her geçen gün bir yenisi ekleniyor... Ev sahipleri, evlerini daha yüksek kiraya vermek için çeşitli yollar deniyor. Yeni bir olayın adresi ise İstanbul'un Bornova ilçesi oldu. Erzene Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 5 yıldır yaşayan 35 yaşındaki E.T.'nin 1774 lira olan kirasının birinde, 4 lira banka komisyonu kesildi. Bir başka kira gönderiminde ise 7 lirasını kendisinin eksik yatırması nedeniyle başına iş açıldı. Ev sahibi şikayetçi oldu E.T.'nin 60 yaşındaki kadın ev sahibi S.F., kiranın eksik yatırılması nedeniyle geçen yıl şubat ayında konuyu yargıya taşıdı. İzmir 5'inci Sulh Hukuk Mahkemesi'nde, tahliye davası açıldı. Tahliyesine karar verildi Geçen mart ayında kararını veren hakim, kira bedelinin eksiksiz yatırılması gerektiği gerekçesiyle ev sahibi S.F.'yi haklı bulup, E.T.'nin evden tahliyesine karar verdi. Kiranın net yatırılması gerekiyor E.T.'nin avukatı, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ev sahibi S.F.'nin avukatı Mürsel Yiğit, "Kiraların anlaşılan rakam üzerinden net olarak yatırılması gerekiyor. Bu nedenle kiracılar, banka yoluyla kira bedellerini gönderirken dikkat etmeli. 5 kuruş için tahliye edebilir Banka komisyon miktarının kesinlikle kira bedelinden düşülmemesi gerekiyor. 5 kuruş için bile tahliye edilebilirsiniz." dedi.