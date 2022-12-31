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    İzmir'de 14 mekanda sahte içki ele geçirildi

    İzmir'de yılbaşı öncesinde yapılan denetimlerde, 14 mekanda sahte içki ele geçirilirken 17 şüpheliye adli işlem uygulandı, 1 şüpheli de tutuklandı.
    • 31.12.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 09:46
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    İzmir'de 14 mekanda sahte içki ele geçirildi

    Yeni yıl öncesi eğlence mekanlarındaki denetimler artırıldı.

    İzmir'de yılbaşında sahte içkiden kaynaklı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka ve Konak ilçesinde bulunan 214 eğlence merkezi didik didik arandı.

    14 mekanda sahte içki

    75 ekip ve 280 personel ile gerçekleştirilen denetimler kapsamında, daha önceden sahte içki satışı yapıldığı tespit edilen 14 eğlence merkezinde arama yapıldı.

    Yapılan çalışmalar sonucunda, 354 şişe sahte içki, 77 litre pet şişe ve damacanalarda sahte içki, 175 litre sahte etil alkol, 3 bin 703 sahte etil alkol bidon etiketi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    17 kişiye işlem yapıldı

    Öte yandan, konuya ilişkin 17 şüpheliye adli işlem uygulandığı ve 1 şüphelinin ise tutuklandığı belirtildi.

    İzmir de 14 mekanda sahte içki ele geçirildi #1

    İzmir de 14 mekanda sahte içki ele geçirildi #2

    İzmir de 14 mekanda sahte içki ele geçirildi #3


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