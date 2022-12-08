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    İzmir'de 205 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı

    Dikili ve Çeşme ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 205 göçmen ve beraberindeki 3 organizatör şüphelisi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
    • 08.12.2022 - 09:13
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    İzmir'de 205 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Aralık günü saat 08.30'da Dikili açıklarında balıkçı teknesi içinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 155 kaçak göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

    Öte yandan Sahil Güvenlik ekipleri 6-7 aralık tarihleri arasında farklı zamanlarda Dikili ve Çeşme açıklarında can salları içerisinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    İzmir de 205 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı #1

    Toplamda 205 göçmen yakalandı

    Bölgelere ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salları içindeki 50 göçmeni kurtardı.

    İl Göç İdaresi'ne teslim edildiler

    Karaya çıkarılan göçmenler işlemleri ve sağlık kontrolleri ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    İzmir de 205 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı #2

    İzmir de 205 kaçak göçmen ve 3 organizatör şüphelisi yakalandı #3


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