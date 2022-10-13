İzmir'de 30 tane asırlık çam ağacı belediye ekipleri tarafından kesildi

İzmir’de CHP’li Seferihisar Belediyesi, Atatürk Mahallesi Sakızağacı mevkiinde yol açmak için 30’a yakın asırlık çam ağacını kesti.

Tüm ülke genelinde temiz hava ve yaşanılabilir bir toplum oluşturmak için Türkiye genelinde ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli projelerimden biri dediği Millet Bahçeleri'nin her şehirde her ilçede yapımları sürüyor.

Ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği devam ederken kendisine çevreciyiz diyen grupların çalışmaları ise gündeme gelmeye devam ediyor.

30’a yakın asırlık çam ağacı kesildi

İzmir’de CHP’li Seferihisar Belediyesi, Atatürk Mahallesi Sakızağacı mevkiinde yol açmak için 30’a yakın asırlık çam ağacını kökünden kesti.

CHP'li belediyenin bu hamlesine bölge halkı tepki gösterdi ve durumu belediyeye sordu.

Belediye "Kuruduğu için kestik" yanıtını verdi

Sabah'ın haberine göre, belediyeden gelen cevapta, "Belirtilen adreste kesilen ağaçlar kurumuş olduğu ve yeni açılan yol güzergahında kaldığı için kesilmiştir." şeklinde cevap verildi.

İBB de asırlık ağaçları kesmişti

CHP'li Seferhisar belediyesi'nin yaptığı bu ağaç katliamı akıllara, mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Çırağan'da yaptığı kesimlerini getirdi.

İBB'nin Beşiktaş'ta Çırağan Caddesi'nde kansere yakalandığı iddia edilen 112 ağacı kesmesi, sosyal medyada tepki toplamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çırağan'da asırlık ağaçların kesilmesine tepki göstermişti.

Erdoğan, "Biz Gezi'de 12 tane ağaç, ağaç bile değil fidan kestik diye bir bardakta fırtına koparanlar, 112 tane ağacın kesilmesine kılını bile kıpırdatmıyor. Bunlar anıt ağaçlar." ifadelerini kullandı.