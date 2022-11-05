Petrol
98.75
4.31%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.302
1.72%
BTXN Coin
10.55
2.82%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Buca ilçesinde, saat 16.26 sıralarında 3.7 şiddetinde deprem yaşandı.
    • 05.11.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 16:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

    3.7 şiddetindeki depremin derinliği ise 9.7 kilometre olarak açıklandı.

    Hasar ve yaralanma yok

    Saat 16.20 sıralarında yaşanan sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre hasar ya da yaralanma yok.

    İki kişi hayatını kaybetmişti

    Buca'da dün sabaha karşı 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde, tarihi bir caminin minaresi yıkıldı, 20 binada da hasar oluşmuştu.

    Bir kişi kalp krizi, bir kişide yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.

    İzmir de 3.7 büyüklüğünde deprem #1


    Ayça Ayşin Turan ağladı
    Magazin

    Ayça Ayşin Turan ağladı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj
    Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir