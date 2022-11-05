İzmir'de 3.7 büyüklüğünde deprem

Buca ilçesinde, saat 16.26 sıralarında 3.7 şiddetinde deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'in Buca ilçesinde deprem olduğunu duyurdu.

3.7 şiddetindeki depremin derinliği ise 9.7 kilometre olarak açıklandı.

Hasar ve yaralanma yok

Saat 16.20 sıralarında yaşanan sarsıntı çevre ilçe ve illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre hasar ya da yaralanma yok.

İki kişi hayatını kaybetmişti

Buca'da dün sabaha karşı 4,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremde, tarihi bir caminin minaresi yıkıldı, 20 binada da hasar oluşmuştu.

Bir kişi kalp krizi, bir kişide yüksekten atlayarak hayatını kaybetmişti.