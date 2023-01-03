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    İzmir'de açılışlar için geri sayıma geçildi

    Açılışı yapılacak İzmir İktisat Kongresi’nin binası yeniden inşa edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kongre binası açılışının yanı sıra İzmir Şehir Hastanesi'nin de açılışını yapması bekleniyor.
    • 03.01.2023 - 12:02
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 12:27
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    İzmir'de açılışlar için geri sayıma geçildi

    17 Şubat 1923’te düzenlenen Türkiye’nin ekonomi politikalarının belirlendiği İzmir İktisat Kongresi, aynı yerinde 100 yıl sonra "Yeni Yüzyıl İzmir iktisat Kongresi" adı ile düzenlenecek.

    100 yıl önce kongrenin düzenlendiği bina, 1979 yılında yıkılmıştı. İzmir Valiliği, alanı satın alarak kongre binasının aslına uygun olarak yeniden yapılması için harekete geçmişti.

    Projenin hazırlanmasının ardından başlanılan 2 katlı, 14 metre yüksekliğindeki kongre merkezinin yapımı ise son sürat devam ediyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açması bekleniyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 17 Şubat’ta kente gelerek kongre binasını açması planlanıyor.

    Öte yandan temeli 2013 yılında atılan ve inşaat çalışmaları 2016’da başlayan Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesi'nin de aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

    Erdoğan’ın, ayrıca Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi açılışını yapması da planlanıyor.

    Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi de açılıyor

    İzmir’de afet, salgın gibi durumlarda kullanılması için inşa edilen, ancak genel hastane konsepti ile de hizmet verecek olan hastane, 7 Kasım 2022 tarihinde hasta kabulüne başlamıştı.

    İHA'nın aktardığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, TOKİ’nin depremzedeler için inşa ettiği rezerv alanda anahtar teslim törenine de katılacağı öğrenildi.

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