İzmir'de AK Parti ve CHP il başkanları 'sağduyu' çağrısı yaptı AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, dün Buca ilçesinde bir kahvehanede partililer arasında çıkan kavga sonrası bir araya gelerek sağduyu çağrısında bulundu.

AA

14 Mayıs seçimleri öncesi son düzlüğe girilirken vatandaşlar arasında birtakım gerginlik çıkıyor.

Siyasi partiler de yaptıkları çağrılarla vatandaşlara sağduyu mesajı vermekte.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Çamlıkule Mahallesi'nde yaşanan hadise sonrası, sabah Kordonboyu'ndan yürüyerek Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Birlikte açıklamada bulundular

Birbirine sarılan, birlik ve beraberlik mesajı veren iki başkan, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kardeşlik hukuku çerçevesinde, İzmir'e yakışır bir şekilde seçilmeye gittiklerini, hiçbir şiddeti, olumsuz eylemi kabul etmediklerini ifade etti.

"Beraber sizin huzurunuzdayız"

İki il başkanı olarak her zaman istişare ettiklerini belirten Saygılı, şu ifadeleri kullandı:

Dün mevkidaşım Şenol Başkanım beni aradı, nezaketli bir şekilde davet ettim, beraber bir görüşme yapalım diye ve kendisi de her zaman telefonla istişare ederek, görüşerek bir çok konuyu ele alıyoruz, dünkü mesele ve daha önceki meseleleri ele aldığımız gibi bugün de beraber sizlerin huzurundayız.

"Kazanan İzmir olacaktır"

İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Saygılı, şunları söyledi:

Güzel İzmir'de birlik beraberliği, kardeşlik hukukunun gerektirdiği davranışları her zaman destekleyen, şiddete karşı dik duran, kimsenin üzülmesini istemeyen iki il başkanıyız. Partililerimizin de davranışlarının bu şekilde olacağına inançlarımız tamdır. Her zaman kardeşlik hukuku çerçevesinde güzel İzmir'imize yakışır bir şekilde, seçilmeye gidiyoruz ve hiçbir şiddeti, hiçbir olumsuz eylemin şehrimizin marka değerine, kardeşliğine, birliğine, beraberliğine sıkıntı çıkartacak hiçbir eylemi kabul etmediğimizi ifade etmek istiyorum. Biz İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise İzmir'den tüm Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istediklerini söyledi.

"Türkiye'ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istiyoruz"

İki il başkanı olarak şiddetin karşısında olduklarını belirten Aslanoğlu, şunları kaydetti: