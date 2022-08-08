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    İzmir'de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı

    İzmir Foça'da denize atlayan ve polisler tarafından hastaneye götürülen B.K., eline geçirdiği makasla acil servis çalışanını dizinden yaraladı. Gözaltına alınan ve alkollü olan B.K, serbest bırakıldı.
    • 08.08.2022 - 20:44
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    İzmir'de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı

    İzmir'in Foça ilçesinde B.K. isimli kişi, saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Alkollü olan kişi, denizden çıkarılıp hastaneye götürüldü

    Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı.

    Makası acil servis çalışanının dizine sapladı

    Polis ekiplerince acil servisten çıkarılmaya çalışılan B.K., bu sırada elindeki makası almaya çalışan Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    İzmir de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı #1

    Serbest bırakıldı

    DHA'nın haberine göre, ekiplerin gözaltına aldığı B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı #2



    İzmir de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı #3


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