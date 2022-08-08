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- İzmir'de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı
İzmir'de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı
- 08.08.2022 - 20:44
İzmir'in Foça ilçesinde B.K. isimli kişi, saat 06.00 sıralarında denize atladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Alkollü olan kişi, denizden çıkarılıp hastaneye götürüldü
Alkollü olduğu öğrenilen B.K., polis ekiplerince denizden çıkarılıp, ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan B.K., eline geçirdiği makasla etrafındaki sağlık çalışanlarına saldırdı.
Makası acil servis çalışanının dizine sapladı
Polis ekiplerince acil servisten çıkarılmaya çalışılan B.K., bu sırada elindeki makası almaya çalışan Acil Tıp Teknisyeni Kaan Kanat'ı dizinden yaraladı. Tedaviye alınan Kanat'ın dizine 10 dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Serbest bırakıldı
DHA'nın haberine göre, ekiplerin gözaltına aldığı B.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.