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İzmir'de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı

İzmir'de alkollü bir kişi, acil serviste sağlık çalışanına makasla saldırdı

İzmir Foça'da denize atlayan ve polisler tarafından hastaneye götürülen B.K., eline geçirdiği makasla acil servis çalışanını dizinden yaraladı. Gözaltına alınan ve alkollü olan B.K, serbest bırakıldı.