İzmir'de başörtülü kadına CHP'li seçmenden hakaret Kentte toplu ulaşım ile yolculuk yapan başörtülü kadın, Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi tarafından hakarete maruz kaldı. O anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

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Türkiye'de aylardır seçim hazırlıkları yapılıyor.

Adaylar sahada ve sosyal medyada çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların da uzun süredir gündemi Cumhurbaşkanı Seçimi.

Bu süreçte muhalefet kanadından saldırgan ve nefret dolu söylemler sık sık gündeme geliyor.

Özellikle muhafazakar kesime yönelik saldırılar her mecrada ve sokakta yeniden artmaya başladı.

İzmir'de CHP'li kadından sözlü taciz

Konunun skandal örneği ise 14 Mayıs öncesi İzmir'de kaydedildi.

Yeni dolaşıma giren videoda, bu kez başörtülü kadın başı açık CHP'li bir seçmen tarafından hedef alındı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na oy veren kadın, metroda karşısında oturan tesettürlü bir kadına sözlü tacizde bulunmaya başladı.

Başörtüsü üzerinden milli iradeye saldırı

Seslerin yükseldiği olayda başörtülü kadına hakaretler savuran şahıs, “Eşek olsanız Tayyip’e oy vermezsiniz be Allahsız.” ifadelerini kullandı.

O anlar ise araçta bulunan başka bir yolcu tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

Başörtüsü üzerinden milli iradeyi hedef alan seçmen, sosyal medyada tepki çekti.