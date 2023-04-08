İzmir’de büyük yıkıma yol açan depremin yarası, 1 yılda sarıldı Deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen iller Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın çalışmaları ile kısa sürede ayağa kaldırılıyor. Bakanlık, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de yaşanan depremin acısını 365 gün içinde unutturdu. İzmirliler, kısa sürede konut ve iş yerlerine kavuştu.

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Deprem ülkesi olan Türkiye’de afetlerin etkisi, Murat Kurum önderliğindeki Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 1 yıl gibi bir sürede atlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla 2020-2022 yılları arasında meydana gelen afetler sonrası kolları sıvayan Bakanlık; Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticari ve diğer yapıları hızla inşa etti.

Anahtarlarını teslim alan afetzedeler, beklenenden daha kısa bir sürede normalleşme sürecine girmiş oldu.

Böylelikle afetlerin yıkıcı etkisi ortadan kaldırıldı.

3 yılda 33 bin 821 adet konut bitti

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33 bin 821 adet konutun inşası tamamlandı.

İzmir’deki 5 bin 61 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından, 4 bin 602 adet konutun yapımı tamamlandı.

23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu ve Sinop’ta 1.265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor.

Bu çerçevede Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim edilecek.

O süreç de başladı.

Asrın felaketi...

2021 yazında Antalya ve Muğla’da çıkan orman yangınları sonrasında toplam 1.450 konut ve 730 ahır inşa edildi.

Bakanlık eliyle afet bölgelerinde yapılan 45 bin konut, iş yeri, köy evi ve ahırlar tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildi.

Ayrıca yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “asrın felaketi” olarak değerlendirilen Kahramanmaraş merkezli Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler nedeniyle yaklaşık 14 milyon insanın etkilediği bölgelerde de yaraları sarmaya devam ediyor.

1 yılda 2 milyonu aşkın konut kazandırılacak

Türkiye’de kentsel dönüşümü siyaset üstü bir mesele olarak gören Bakanlık, sahada 250 bin konutun kentsel dönüşüm sürecini fiilen devam ettiriyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında 250 bin sosyal sosyal konut ve 1 milyon konut amaçlı arsanın yapımına da devam ediliyor.

11 ili etkileyen depremlerin ardından yapılan hasar tespitler sonucunda köy evleriyle birlikte 650 bini aşkın konutun yapımı sağlanacak.

Böylece son bir yıl içerisinde Türkiye’ye 2 milyonu aşkın yeni, sağlam ve güvenli konut kazandırılarak yapı stoku güçlendirilmiş olacak.

İzmir'i yıkan depremin yaraları sarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları, 365 gün içinde sarıldı.

Felaket sonrası kente giden Bakan Kurum, detaylı incelemeler yaptı, ekibini harekete geçirdi.

Depremin hemen ardından yeni konut ve iş yerlerinin inşasına başlandı.

Afetten etkilenen İzmirlilere yeni konut ve iş yerleri, 1 yıldan kısa bir sürede teslim edildi, devamı da geliyor.

Ayrıca bu dönemde vatandaşlara kira ve taşınma desteği sağlandı.

Kentsel dönüşüm kararı alınan bölgelerde ise hızlıca çalışmalara start verildi.

İzmir’de afetzede vatandaşlara toplam 5 bin 61 konut inşa edildi.

4 bin 602 konut teslim edildi

İlk konutların teslim töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla geçen yıl gerçekleşti.

Bugüne kadar 1.400’ü yerinde olmak üzere 4 bin 602 konutun yapımını tamamlandı ve teslim edildi.

459 konutun yapımında ise sona gelindi ve mayıs ayına kadar tamamı teslim edilecek.

TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 180 bin konut yapıldı.

İzmir’de toplam yatırım bedeli 27 milyar lira olan 19 bin 430 konut, sosyal donatılarıyla beraber inşa edildi.

Yine yatırım bedeli 11 milyar lira olan 3 bin 960 konutun yapımı ise devam ediyor.

Bu projeler tamamladığında İzmir’e toplamda 13 bin konut ve dükkân, kazandırılmış olacak.

İnşaatı devam eden yapılar

Bin 404’ü Bayraklı, 3 bin 657 adedi de rezerv yapı alanında olmak üzere toplamda 5 bin 61 konut, 357 iş yeri, anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi, 2 cami ve genel altyapı işlerinin ihaleleri gerçekleştirildi.

Bayraklı merkezde proje alanlarında yer alan bin 404 konut ve 289 iş yerinin tamamı hak sahiplerine teslim edildi.

Rezerv alanda ihale edilen 3 bin 657 konut ve 68 iş yerinden; 841 adet konut ve 8 iş yeri, hak sahiplerine teslim edildi.

2 bin 357 konut ve 35 iş yerinin abonelik ve iskân işlemleri devam ederken, 459 konut ve 25 iş yerinin de inşaat faaliyetleri sürüyor.

Sosyal donatı kapsamında anaokulu, ilköğretim okulu, ortaöğretim okulu, sağlık tesisi ve 2 caminin inşaatları devam ediyor.

19 bin 573 metre yol, 24 bin 997 metre içme suyu hattı

Ayrıca rezerv alanda genel altyapı işi kapsamında; 19 bin 573 metre yol, 14 bin 774 metre yağmur suyu hattı, 16 bin 86 metre atık su hattı, 24 bin 997 metre içme suyu hattı, 5 adet su deposu, 3 adet terfi merkezi inşaatı tamamlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini yürütüyor.

Şehirde riskli yapı olarak tespit edilen 57 bin 109 konut ve iş yerinin dönüşümü gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İzmir’de kira yardımından kamulaştırmaya ve yapıma kadar 1.8 milyar liralık destek sağlandı.

İzmir'e 4 millet bahçesi

“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesi kapsamında da kentte toplam 12 bin 400 konut inşa ediliyor.

25 bin konutluk arsa da İzmirlilerin hizmetine sunuldu.

Kemalpaşa'da 40, Aliağa'da 500 ve Torbalı'da 70 olmak üzere toplam 610 dükkân, "İlk İş Yerim" projesi kapsamında esnafın hizmetine verilecek.

TOKİ ile hayata geçirilen bir diğer önemli proje de millet bahçeleri.

İzmir'de toplam büyüklüğü 563 bin metrekare olan 4 millet bahçesi projesi bulunuyor.

Bergama Millet Bahçesi’nin yapımına devam ediliyor.

Seferihisar, Kiraz ve Konak millet bahçelerinin projelendirme çalışmaları sürüyor.

Bayraklı'da 360 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesinin de projesi hazır hale getirildi ve ilk fidanlarla buluşturulacak.