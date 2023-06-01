İzmir'de CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı'ndan muhtara dayak İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'ı küfürler savurup darbettiği öğrenildi. Dövülen muhtar darp raporu aldıktan sonra emniyete giderek Koçer hakkında şikayetçi oldu.

İHA

İzmir'de dün Çiğli Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarlığı bitişiğinde bulunan parkta Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, belediye ekipleriyle birlikte yenilenmesi planlanan parka giderek, ağaçların kesilmesi ve oyun parkının kaldırılması talimatı verdi.

Ekiplerin bölgede bulunduğu esnada park yakınında bulunan kahvehanede bulunan mahalle halkı, duruma tepki gösterdi ve olanları Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık'a bildirdi. Muhtar Işık ise telefonla Koçer ile konuşurken gerginlik yaşarken daha sonra parka gitti.

Muhtar Hıdır Işık'ın parka gitmesinin ardından vatandaşlar Koçer'e tepki gösterirken bu esnada Koçer'in, korumasına vatandaşları göstererek 'Alın bunları' demesi gerginliği tırmandırdı.

CHP'li başkan yardımcısı korumasıyla birlikte muhtara saldırdı

Vatandaşı korumanın elinden almaya çalışan Hıdır Işık, iddiaya göre Ali Rıza Koçer'in yumruk darbesiyle yere yığıldı. Yerde fenalık geçiren Hıdır Işık'a tekme atan Koçer, bir yandan da kendisine küfür ve hakaret etti.

Vatandaşların yaşanan arbedeye tepki göstermesi sonrası belediye ekipleri ve Koçer’in arabaya binerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Yaşananların ardından hastaneye giden Muhtar Işık, darp raporu alarak emniyete gitti. Daha sonra ise Koçer hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

"Bir belediye başkan yardımcısı kalkıp da muhtara vurup sonra da vurduğunu inkar edecek kadar çirkinlik yapmamalı"

Yaşanan anları anlatan Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık, "Parkın yenilenmesi ile ilgili bir çalışma vardı ve ben de halkı bilgilendirelim, ağaçlar kesilmesin diye bir çağrıda bulunmuştum. Sonra kahvede oturan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde parktaki oyuncakların söküldüğünü bana telefonla bildirdiler. Daha sonra ben Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer ile telefonda görüştüm ve bana hoş olmayan şeyler söyledi. Ben 64 yaşında, 5 torun sahibi, Çiğli kamuoyunun da iyi tanıdığı birisiyim. Koçer bana 'evladım, yavrum' diyerek aşağılayıcı bir dil kullandı. Ben de konuşmasının kendisine yakışmadığını güzel bir şekilde söyledim. Sonra ben parka gittiğimde Ali Rıza Koçer'in de orada olduğunu gördüm. Kendisi benim hem hemşehrim hem de yaşça büyüğüm birisi. O esnada vatandaş kendisine tepki gösterince korumasına onu almasına yönelik direktif verdi. Koruması da adamın kolundan çekip tutarken ben vatandaşı kurtarmaya çalıştım. O an Koçer bana bir yumruk attı ve sırtüstü yere düştüm. Ben zaten geçmişte kalp krizi geçirdim ve rahatsızlıklarım vardı. Ben yerdeyken de vücuduma tekmeler attı. Benim ağzımdan ne ona ne de korumasına yönelik kötü bir cümle çıkmamıştı. Benim mahalle halkından iki şahidim de var. Koçer, beni darbederken de anneme ve eşime yönelik ağza alınmayacak küfürler etti. Burnumda bir çatlak var ve komşular beni arabasıyla hastaneye götürdüler. Sonra darp raporunu da alarak emniyete gidip şikayetçi oldum kendisinden. Bir belediye başkan yardımcısı kalkıp da muhtara vurup sonra da vurduğunu inkar edecek kadar çirkinlik yapmamalı. Kendisi ve koruması da benden şikayetçi olmuş. Orada belki de koruma ve belediye çalışanları olmasa, Koçer beni darbetmeye devam edecekti. Ben yerden kalkamadım, böbrek ağrısından karın ağrısından gece uyuyamadım. Keşke yaşanmasaydı. Hukuki yoldan hakkımı arayacağım; adalete güveniyorum" açıklamasında bulundu.

"Ne şekilde düştüğünü görmedim"

Öte yandan olayın ardından emniyete giderek ifade veren Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'in, olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Koçer'in, emniyetteki ifadesinde şunlar yer aldı: