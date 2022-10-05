İzmir'de CHPlilerin dayanışma yemeğinde tekme tokat dayak

CHP Kiraz İlçe Örgütü'nün düzenlediği dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.’nin o anları kayıt altına alındı.

İzmir'de CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen dayanışma yemeği tekme tokat kavgayla sonlandı.

Etkinliğe partililerin yanı sıra çok sayıda oda başkanı katılım gösterdi.

Eski başkandan yeni başkana yumruk

Ailelerin katıldığı programın son dakikalarında misafirlerle sohbet eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.’nin yumruklu saldırısına uğradı.

Partililer sorgusuz birbirine vurdu

Bir anda başlayan tartışmada yumruklar havada uçuştu. Kısa süre içerisinde diğer partililer ile S.K. arasında yumruklaşmalar yaşandı. Partiler arasında çıkan kavgada ortalık biranda savaş alanına döndü.

Kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

S.K. hakkında suç duyurusunda bulundu

İHA'nın haberine göre, öte yandan, gençlik kolları başkanlığının devir sürecinden bu yana Barut ile S.K. arasında bir gerilim olduğu iddia edilirken, Barut’un saldırgan S.K. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

S.K.’nin ise parti tarafından disipline sevk edileceği belirtildi.