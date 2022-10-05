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    İzmir'de CHPlilerin dayanışma yemeğinde tekme tokat dayak

    CHP Kiraz İlçe Örgütü'nün düzenlediği dayanışma yemeğinde yumruklar konuştu. İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.’nin o anları kayıt altına alındı.
    • 05.10.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 05.10.2022 - 10:30
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    İzmir'de CHPlilerin dayanışma yemeğinde tekme tokat dayak

    İzmir'de CHP Kiraz İlçe Örgütü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen dayanışma yemeği tekme tokat kavgayla sonlandı.

    Etkinliğe partililerin yanı sıra çok sayıda oda başkanı katılım gösterdi.

    Eski başkandan yeni başkana yumruk

    Ailelerin katıldığı programın son dakikalarında misafirlerle sohbet eden İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serkan Barut, önceki dönem Gençlik Kolları Başkanı S.K.’nin yumruklu saldırısına uğradı.

    İzmir de CHPlilerin dayanışma yemeğinde tekme tokat dayak #1

    Partililer sorgusuz birbirine vurdu

    Bir anda başlayan tartışmada yumruklar havada uçuştu. Kısa süre içerisinde diğer partililer ile S.K. arasında yumruklaşmalar yaşandı. Partiler arasında  çıkan kavgada ortalık biranda savaş alanına döndü.

    Kavga anı iş yerinin güvenlik kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

    S.K. hakkında suç duyurusunda bulundu

    İHA'nın haberine göre, öte yandan, gençlik kolları başkanlığının devir sürecinden bu yana Barut ile S.K. arasında bir gerilim olduğu iddia edilirken, Barut’un saldırgan S.K. hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

    S.K.’nin ise parti tarafından disipline sevk edileceği belirtildi.

    İzmir de CHPlilerin dayanışma yemeğinde tekme tokat dayak #2

    İzmir de CHPlilerin dayanışma yemeğinde tekme tokat dayak #3


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