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    İzmir'de çocuk hastanesinin koridorlarında köpek dışkıları görüntülendi

    İzmir'de çocuk hastanesinin koridorlarında köpek dışkıları görüntülendi

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde başıboş sokak köpeklerinin rahatça dolaşması ve koridolara dışkılarını yapması tepki topladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 09:01
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    Başıboş sokak köpeği sorunu ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

    Öyle ki çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, insanlar güvenli şekilde yolculuk yapamaz duruma geldi.

    Belediyelerin bir türlü çözüm bulamadığı sorun gittikçe büyürken İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nden mide bulandıran görüntüler geldi.

    Köpekler hastanede cirit atıyor: Dışkıları koridorlarda

    Hastanenin koridorlarında gezinen köpekler koridorlara dışkılarını yaptı.

    Ortaya çıkan mide bulandıran görüntülerle ilgili hastane henüz bir çözüm bulamazken, anne ve babalar bu durumda tepkili.

    İzmir de çocuk hastanesinin koridorlarında köpek dışkıları görüntülendi #1

    Hastaların sağlığına karşı risk taşıyor

    Öte yandan başıboş sokak köpekleri tarafından yapılan dışkılar, özellikle bağışıklığı zayıflamış hastalara karşı tehdit oluşturabilecek mikroplar ve parazitler taşıyabiliyor.

    Hal böyle olunca can güvenliğinin yanı sıra sağlık açısından da risk gittikçe artıyor.

    İzmir de çocuk hastanesinin koridorlarında köpek dışkıları görüntülendi #2

    İzmir de çocuk hastanesinin koridorlarında köpek dışkıları görüntülendi #3

    İzmir de çocuk hastanesinin koridorlarında köpek dışkıları görüntülendi #4

    İzmir de çocuk hastanesinin koridorlarında köpek dışkıları görüntülendi #5


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