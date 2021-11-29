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    İzmir'de deniz taştı; yollar göle döndü

    İzmir'de deniz taştı; yollar göle döndü

    Kent genelinde etkili olan fırtına sebebiyle Karşıyaka sahili, deniz sularına teslim oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.11.2021 - 11:24
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 11:31
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) uyarılarının ardından İzmir'de beklenen fırtına, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

    Fırtına hızının saatte 110 kilometreye kadar ulaşması beklenirken, kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

    Kentte, arabalı vapur seferleri dahil tüm deniz seferleri iptal edildi.

    KARŞIYAKA SULAR ALTINDA

    Yoğun rüzgarların etkisini gösterdiği Karşıyaka sahilinde ise deniz taştı.

    Denizden taşan sular, sahil şeridindeki tramvay hattını da etkiledi. Tram İzmir’den yapılan açıklamada, Ataşehir-Yunuslar ve Nikah Sarayı-Alaybey durakları arasında tramvay seferlerinin gerçekleştirelemediği duyuruldu.

    İzmir de deniz taştı; yollar göle döndü #1

    FIRTINA GÜN BOYU SÜRECEK

    Meteoroloji, gün boyu devam edecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

    İzmir’de deniz taştı, yollar göle döndü

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