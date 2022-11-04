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- İzmir'de deprem anı kameraya yansıdı
İzmir'de deprem anı kameraya yansıdı
Güvenlik kameralarınca kaydedilen deprem anlarında, evdeki eşyaların düştüğü ve avizelerin sarsıntıyla nasıl sallandığı görülüyor..
- 04.11.2022 - 08:56
- Güncelleme : 04.11.2022 - 09:30
İzmir, güne deprem korkusuyla uyandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 03.29’daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.
Caminin minaresi yıkıldı
Depremde, panik nedeniyle aşağı atlayan 3 kişi yaralanırken, Konak’ta bulunan Selahattinoğlu Camii’nin minaresi yıkıldı.
Deprem anı kamerada
Deprem anı ise, sokaklardaki ve evlerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Sarsıntının şiddeti kameraların ve avizelerin sallanmasıyla gözler önüne seriliyor.. Evdeki evcil hayvanların kaçışı, masaların rafların sallanması da görüntülere yansıyor..
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