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    İzmir'de deprem anı kameraya yansıdı

    İzmir'de deprem anı kameraya yansıdı

    Güvenlik kameralarınca kaydedilen deprem anlarında, evdeki eşyaların düştüğü ve avizelerin sarsıntıyla nasıl sallandığı görülüyor..
    • 04.11.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 09:30
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    İzmir, güne deprem korkusuyla uyandı.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Saat 03.29’daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

    Caminin minaresi yıkıldı

    Depremde, panik nedeniyle aşağı atlayan 3 kişi yaralanırken, Konak’ta bulunan Selahattinoğlu Camii’nin minaresi yıkıldı.

    Deprem anı kamerada

    Deprem anı ise, sokaklardaki ve evlerdeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Sarsıntının şiddeti kameraların ve avizelerin sallanmasıyla gözler önüne seriliyor.. Evdeki evcil hayvanların kaçışı, masaların rafların sallanması da görüntülere yansıyor..

    İzmir'de deprem anı kameraya yansıdı ViDEO

    İzmir de deprem anı kameraya yansıdı #1

    İzmir de deprem anı kameraya yansıdı #2

    İzmir'de depremde hasar alan minare gün aydınlanınca ortaya çıktı ViDEO

    İzmir de deprem anı kameraya yansıdı #3

    İzmir de deprem anı kameraya yansıdı #4

    İzmir de deprem anı kameraya yansıdı #5




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