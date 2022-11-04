İzmir'de deprem sonrası sokakta rakı ikramı

İzmir'de bir kişi, deprem sonrası sokağa inen komşularına rakı ikram etti.

İzmir, bir kez daha deprem korkusunu yaşadı...

Buca ilçesinde saat 03.29'da meydana gelen 4.9'luk deprem sonrası vatandaşlar kendini sokağa attı.

AFAD verilerine göre derinliği 14,47 kilometre olarak ölçülen depremde, panik nedeniyle evinden sokağa atlayan kişiler yaralanırken bir caminin de minaresi yıkıldı.

Deprem sonrası rakı ikramı

İzmirliler geceyi sokakta geçirirken, geceden sosyal medyaya yansıyan bir görüntü dikkat çekti.

Tüm şehirde tedirginlik yaratan deprem sonrası bir vatandaş panikle sokağa inen komşularının sakinleşmesi için rakı ikram etti.

Vatandaş, rakının yanına meze koymayı da ihmal etmedi.