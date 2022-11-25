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    İzmir'de dolandırıcı operasyonu: 3 gözaltı

    İnternetten ulaştıkları vatandaşları, ürünleri piyasa değerinden uyguna satma vadiyle dolandırdıkları ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 25.11.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 17:36
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    İzmir'de dolandırıcı operasyonu: 3 gözaltı

    Dolandırıcılara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

    İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetten sahte firma isimleriyle açılan siteler yardımıyla vatandaşların dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

    Dolandırıcı çetesi fiziki ve teknik takibe alındı.

    Kimlikleri tespit edildi

    Takip sonucunda 30 yaşındaki Ö.S.A, 33 yaşındaki N.E.Ç, 21 yaşındaki E.Y. ve 30 yaşındaki A.E'nin, sosyal medya aracılığıyla mağdurlara piyasa değerinden ucuza satma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

    İzmir de dolandırıcı operasyonu: 3 gözaltı #1

    Uygun ürün vaadiyle dolandırdılar

    Dolandırıcıların terlik, bot, çocuk ayakkabısı, çocuk terliği gibi ürünleri internette oluşturdukları profillerle kendilerine ulaşan müşterilere güven verip, ürün sattıkları tespit edildi.

    Ürün bedeli olan paraları ise kendilerinin ya da başka kişilerin banka hesap numaralarını mağdurlara göndererek tahsil ettikleri saptandı.

    Telefonlara cevap vermediler

    Mağdurlara, sipariş edilen ürünler yerine maddi değeri olmayan veya daha ucuz olan başka ürünleri kargoyla yollayan zanlıların, kendilerini arayan mağdurların telefonlarına da cevap vermedikleri anlaşıldı.

    Şüpheliler yakalandı

    Bu tespitler doğrultusunda harekete geçen polis, çeşitli adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla zanlılardan Ö.S.A, N.E.Ç. ve E.Y'yi yakaladı.

    İzmir de dolandırıcı operasyonu: 3 gözaltı #2

    230 bin lira haksız kazanç tespit edildi

    Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Zanlıların banka hesaplarının incelenmesi sonucu, son 1 yılda bu yöntemle 1250 kişiden 230 bin lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

    3 şüpheli adliyeye sevk edildi

    AA'nın haberine göre, polisteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi, A.E'nin ise yakalanmasına çalışılıyor.

    İzmir de dolandırıcı operasyonu: 3 gözaltı #3

     

    İzmir de dolandırıcı operasyonu: 3 gözaltı #4

    İzmir de dolandırıcı operasyonu: 3 gözaltı #5


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