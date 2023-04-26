İzmir'de firari 8 zanlı jandarma ekiplerince yakalandı Jandarma ekipleri tarafından, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarileri yakalamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 8 zanlı yakalandı. Zanlılar adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

İHA

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak çalışmalar gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatlar istikametinde, ilçe jandarma komutanlıkları ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, sorumluluk sahalarında yürütülen planlı çalışmalar sonucu 17 - 24 Nisan tarihlerinde Karabağlar, Kemalpaşa, Menderes, Dikili ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

8 kişi yakalandı

Yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D., T.A., M.T., M.S., M.O., E.Y., Y.Ç. ve M.P., adlı firari zanlılar jandarma ekiplerince yakalandı.

Tutuklandılar

Öte yandan, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.