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    İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma

    İzmir'in Buca ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı çatışma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 19:31
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 19:55
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    İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma

    İzmir'de Buca'ya bağlı Göksu Mahallesi 682/1 sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında başlayan sözlü sataşma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    Ardından iki grup pompalı tüfek ve silahlarla birbirlerine ateş açarken, meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç ile otomobile kurşunlar isabet etti.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    HAVA DESTEKLİ OPERASYON

    Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma yürütürken, havadan helikopterin de destek verdiği operasyonda olaya karıştığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

    İzmir'de güpegündüz silahlı çatışma anı VİDEO

    ÇATIŞMA ANI KAMERADA

    Öte yandan meydana gelen silahlı çatışma bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

    Görüntüde bir grubun silahla etrafa ateş açtığı, bu sırada çatışmanın ortasında kalan 2 kişinin saklanarak kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    İzmir de güpegündüz silahlı çatışma #1

    İzmir de güpegündüz silahlı çatışma #2

    İzmir de güpegündüz silahlı çatışma #3

    İzmir de güpegündüz silahlı çatışma #4

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