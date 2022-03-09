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- İzmir'de kadınlar günü yürüyüşünde arbede yaşandı
İzmir'de kadınlar günü yürüyüşünde arbede yaşandı
- 09.03.2022 - 10:53
- Güncelleme : 09.03.2022 - 10:57
İzmir'ın Alsancak ilçesine bağlı Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kendilerini İzmir Kadın Platformu üyeleri olarak tanıtan bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak istedi.
Ellerinde dövizlerle yürüyüşe başlayan kadınlar, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde polis barikatı ile karşılaştı.
POLİSE SALDIRI
Barikatı aşmaya çalışan ancak başarılı olamayan kadınlar arbedeye sebep oldu.
Öfkeli kadınlar ilerleyen dakikalarda ise polislere saldırmaya başladı. Ekipler de gerginliğin artması üzerine barikatı kaldırdı.
Kadınlar, "Yaşasın 8 Mart, yaşasın mücadelemiz", "Kadın yaşam özgürlük", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganları atarak yürüdü ve kısa bir basın açıklaması yaptı.
İzmir'de kadınlar günü yürüyüşünde arbede yaşandı