8 Mart için Alsancak'ta yürümek isteyen bir grup kadın, barikat engeline takılınca polis ekiplerine saldırdı.

İzmir'ın Alsancak ilçesine bağlı Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde kendilerini İzmir Kadın Platformu üyeleri olarak tanıtan bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yürüyüş yapmak istedi.

Ellerinde dövizlerle yürüyüşe başlayan kadınlar, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde polis barikatı ile karşılaştı.

POLİSE SALDIRI

Barikatı aşmaya çalışan ancak başarılı olamayan kadınlar arbedeye sebep oldu.

Öfkeli kadınlar ilerleyen dakikalarda ise polislere saldırmaya başladı. Ekipler de gerginliğin artması üzerine barikatı kaldırdı.

Kadınlar, "Yaşasın 8 Mart, yaşasın mücadelemiz", "Kadın yaşam özgürlük", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganları atarak yürüdü ve kısa bir basın açıklaması yaptı.

İzmir'de kadınlar günü yürüyüşünde arbede yaşandı