İzmir'de kar yağışı şaşırttı Yurt genelinde etkili olan soğuk hava dalgası İzmir'i de beyaza bürüdü.

İHA

İzmir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.

Bornova'nın Beşyol Mahallesi ile Ödemiş'in Bozdağ Mahallesi lapa lapa yağan karın ardından beyaza büründü.

Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken, Bozdağ'da ekipler tuzlama çalışması yaptı.

Beşyol Mahallesi'nde ise gençler kartopu oynayarak anın keyfini çıkardı.

"Sürpriz oldu"

Hava durumunu sıkı takip eden ve yağan karın keyfini çıkarmak için arkadaşıyla birlikte Beşyol Mahallesi'ne geldiklerini belirten 22 yaşındaki Onur Kıymet, şunları söyledi:

Yazı beklerken kar sürpriz oldu. Arkadaşımla sabah saat 5'te otobüse binerek İzmir'den buraya geldik. Fotoğraflar çekiniyor, karın keyfini çıkarıyoruz.

"Kar yağışı beklemiyorduk"

19 yaşındaki Orçun Erbostan ise böyle bir kar yağışı beklemediklerini söyleyerek, "Mahallede vakit geçirerek gezip fotoğraflar çekeceğiz." diye konuştu.

Ayhan Yenilmez de arkadaşlarına sürpriz yapmak için aracının üzerine kardan adam yaptığını ve arkadaşlarına götüreceğini söyledi.