İzmir'de sahne alan Muazzez Ersoy: Durmak yok, yola devam Çiğli Kasaplar Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte sahne alan Muazzez Ersoy, "Durmak yok, yola devam" dedi. Etkinlikte ayrıca başarılı sanatçılardan Kutsi'de sahne aldı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü, tarihinin en önemli seçimi için sandık başına gidecek.

Bu kapsamda da, partilerin ve liderlerin seçim çalışmaları devam ediyor.

Seçim az bir süre kala saha çalışmaları ve etkinlikler de tüm hızıyla sürüyor.

Adaylar, şehirlerde yapılan etkinliklerde vatandaşlarla buluşuyor.

Liderler ve milletvekili adayları şehir şehir gezerken, yapılan etkinliklerde de konserler veriliyor.

Bu konserden birisi de İzmir'de verildi. İzmir'de verilen konserde sahneye çıkan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti İzmir 2.Bölge Milletvekili Adayı Eyyüp Kadri İnan, vatandaşlara seslendi.

AK Parti İzmir milletvekili adayları Muhammet Doğan ve Yasin Demirel de birer konuşma yaptı.

Mitingin ardından sanatçılar Kutsi ve Muazzez Ersoy, alandakilere konser verdi.

Muazzez Ersoy: Durmak yok yola devam

Çiğli Kasaplar Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte sahne alan Muazzez Ersoy, “Durmak yok, yola devam. Haydi bismillah.” dedi.

O anları AK Parti Gençlik Kolları Başkanı ve İzmir milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.