İzmir'de seçim günü 15 bin 707 güvenlik personeli görev yapacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için 14 Mayıs Pazar günü İzmir'de 3 milyon 442 bşn 424 seçmen sandığa gidecek. Kentte güvenlik tedbirleri kapsamında 15 bin 707 güvenlik personeli görev yapacak

AA & Ensonhaber

Tarihin en önemli seçimleri için son 3 gün.

Heyecanın giderek arttığı yurtta, Cumhurbaşkanı adayları mitinglerine hız kesmeden devam ediyor.

Sahada hummalı hazırlıklar yapılırken, seçim gününe ilişkin güvenlik tedbirleri de artırılıyor.

Böylelikle güvenlik güçlerine büyük bir görev düşüyor.

Her seçimde olduğu gibi bu yıl da kentlerin güvenliği sağlanacak. Sonuçlara göre ya da oy kullanma sürecinde olası bir taşkınlığa izin verilmeyecek.

3 milyonu aşkın seçmen sandığa gidecek

Bu süreçte İzmir'de de tedbirler artırıldı. Konuya ilişkin İzmir Valiliği'nden açıklama geldi.

Valilik açıklamada, kentte 9 bin 877 sandıkta, 3 milyon 442 bin 424 seçmenin oy kullanacağı belirtildi.

"Toplam 15 bin 707 personel seçim güvenliğini temin etmek üzere görevde"

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan seçim tedbirleri konulu genelgeler doğrultusunda çalışmaların yürütüldüğü bildirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu kapsamda seçim günü, İl Emniyet Müdürlüğünden 12 bin 175 personel, 886 araç, İl Jandarma Komutanlığından 3 bin 363 personel ve 657 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığından 169 personel, 15 araç olmak üzere; toplam 15 bin 707 personel ve 1558 araç seçim güvenliğini temin etmek üzere görev ifa edecektir.

Afetzedelere ücretsiz ulaşım desteği

Depremden etkilenen illerden gelen 62 bin 966 kişiden, kendi bölgesinde oy kullanacağını ifade eden 2 bin 196 seçmenin valilik koordinasyonundan ücretsiz olarak seçim bölgelerine ulaşımının sağlandığı belirtildi.

Bu doğrultuda depremzedelerin taleplerinin alınmaya devam ettiği kaydedildi.