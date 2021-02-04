İzmir'de sel sularında yolda kalan araçlara yardım eden komisere ödül

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, sel suları nedeniyle yollarda kalan araçlara yardım eden komisere altın hediye etti.

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Enez Al'ı makamında kabul etti.

ALTIN VE KİTAP HEDİYE ETTİ

Aşkın, kentte yaşanan sel felaketinde özverili davranışı medyaya yansıyan ve vatandaşların takdirini kazanan Al'a, altının yanı sıra kendisinin yazdığı "Terör ve Algı Yönetimi" adlı kitabı da armağan etti.

İzmir'de suların içinde kalan araçları kontrol eden polis VİDEO

BELİNE KADAR SUYA GİRİP YARDIMA KOŞTU

İzmir'de, 2 Şubat'ta sabaha karşı başlayan ve ertesi gün sabaha kadar devam eden yağışlarda birçok araç sular altında kalmıştı.

Trafik akışının durduğu Anadolu Caddesi'nde Komiser Enez Al'ın suya girerek yolda kalanlar için yardıma koşması, basın mensuplarınca görüntülenmişti.