İzmir'de simit 3 lira oldu

Simit ve boyoz, 50 kuruş zamla birlikte 3 liraya yükseldi. Esnaflar ise şimdiden yarım gevrek satışına başladı.

İzmirliler güne yeni bir zamla başladı...

2,5 lira olan simit yüzde 20 zamla birlikte 3 lira oldu.

İzmir Pide ve Gevrekçiler Odası Başkanı Şükrü Erişen, yüksek maliyetler nedeniyle zam yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti.

"SİMİT VE BOYOZUN FİYATINI İSTEMEYEREK YÜKSELTTİK"

Erişen, "Yeni tarife ya bu haftadan ya da 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak. Bununla ilgili karar kısa sürede belli olacak. Gevrek ve boyozun fiyatını istemeye istemeye 3 liraya çıkardık. Zamlara yetişemiyoruz. Sabah kalktığımızda yeni zam görüyoruz. Girdi maliyetleri çok yükseldi" konuştu.

YARIM GEVREK SATIŞINA BAŞLANDI

İzmir'de gevrek 2,5 lira olduktan sonra satışları düşen bir esnaf, "Yarım gevrek" satışı başlatmıştı.