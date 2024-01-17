İzmir'de sokak köpeği hastaneye girdi! O anlar tepkiye yol açtı Başıboş sokak köpeklerinin hastanelerde serbestçe dolaşması tepki çekerken, paylaşılan son videoda köpeğin yoğun bakım ünitesinin önünde oturarak kaşınması vatandaşları tedirgin etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin çözüme ulaşmayan sorunu hale gelen sokak köpekleri, her geçen gün insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor.

Bugüne kadar çok sayıda ölümle sonuçlanan saldırılar, vatandaşların korkulu rüyası haline gelmiş durumda.

7'dne 70'e her yaş grubu için tehlike oluşturan başıboş köpekler, kırsal bölgelerin yanı sıra kent meydanlarında da sıkça ortaya çıkıyor.

Sokak köpeği hastanede dolaştı

Ancak paylaşılan son görüntü ise alışılmışın dışında.

Belediyelerin bir türlü çözüm bulamadığı sorun gittikçe büyürken İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde sokak köpeğinin olduğu görüldü.

Yoğun bakımın önünde oturup kaşındı

Hastanenin koridorlarında gezinen köpek, bir süre sonra oturarak kaşınmaya başladı.

Yoğun bakım bölümünün önünde kaşınan sokak köpeğinin o anları kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Tepkiler ise kısa sürede büyüdü.

Ortaya çıkan görüntülerle ilgili ise hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.