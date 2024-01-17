Türkiye'nin çözüme ulaşmayan sorunu hale gelen sokak köpekleri, her geçen gün insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor.
Bugüne kadar çok sayıda ölümle sonuçlanan saldırılar, vatandaşların korkulu rüyası haline gelmiş durumda.
7'dne 70'e her yaş grubu için tehlike oluşturan başıboş köpekler, kırsal bölgelerin yanı sıra kent meydanlarında da sıkça ortaya çıkıyor.
Sokak köpeği hastanede dolaştı
Ancak paylaşılan son görüntü ise alışılmışın dışında.
Belediyelerin bir türlü çözüm bulamadığı sorun gittikçe büyürken İzmir'de bulunan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde sokak köpeğinin olduğu görüldü.
Yoğun bakımın önünde oturup kaşındı
Hastanenin koridorlarında gezinen köpek, bir süre sonra oturarak kaşınmaya başladı.
Yoğun bakım bölümünün önünde kaşınan sokak köpeğinin o anları kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Tepkiler ise kısa sürede büyüdü.
Ortaya çıkan görüntülerle ilgili ise hastaneden henüz bir açıklama gelmedi.
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