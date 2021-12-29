İzmir'de sokak köpekleri için kafesli eylem

Sokak köpeklerinin toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına karşı çıkan İzmirliler protesto gerçekleştirdi.

Türkiye'nin gündemi sokak köpeklerinin terörü...

Yıllardır devam eden bu sorun için belediyeler bugüne kadar bir adım atmazken Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu duruma sessiz kalmayıp, belediyelere köpekleri barınaklara toplayın talimatı verip çağrıda bulundu. Ancak bu çağrıya CHP'li belediyeler karşı çıkarken Türkiye'nin birçok yerinde köpekler için de eylemler başladı.

KÖPEK MASKELİ KAFESLİ EYLEM

İzmir Alsancak'ta da bir hayvan hakları platformu üyeleri yüzlerine köpek maskesi takarak kafese girdi.

Köpeklerin barınaklarda değil sokaklarda yaşamasını savunan eylemciler, köpeklerin toplanmasına karşı çıktı.