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    İzmir'de sokak köpekleri için kafesli eylem

    İzmir'de sokak köpekleri için kafesli eylem

    Sokak köpeklerinin toplanıp barınağa götürülmesi çağrısına karşı çıkan İzmirliler protesto gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.12.2021 - 07:35
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 08:28
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    Türkiye'nin gündemi sokak köpeklerinin terörü...

    Yıllardır devam eden bu sorun için belediyeler bugüne kadar bir adım atmazken Gaziantep'te köpeklerin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in durumu Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu duruma sessiz kalmayıp, belediyelere köpekleri barınaklara toplayın talimatı verip çağrıda bulundu. Ancak bu çağrıya CHP'li belediyeler karşı çıkarken Türkiye'nin birçok yerinde köpekler için de eylemler başladı.

    KÖPEK MASKELİ KAFESLİ EYLEM

    İzmir Alsancak'ta da bir hayvan hakları platformu üyeleri  yüzlerine köpek maskesi takarak kafese girdi.

    Köpeklerin barınaklarda değil sokaklarda yaşamasını savunan eylemciler, köpeklerin toplanmasına karşı çıktı.

    İzmir de sokak köpekleri için kafesli eylem #1

    İzmir de sokak köpekleri için kafesli eylem #2

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