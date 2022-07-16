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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 16 Temmuz Cumartesi İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
    • 16.07.2022 - 10:26
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    İzmir'de sular ne zaman gelecek? 16 Temmuz 2022 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama

    İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını belirtti.

    İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

    Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

    Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?

    İşte 16 Temmuz Cumartesi su kesintisi yaşanacak ilçeler...

    BERGAMA: TURABEY, İSLAMSARAY

    16.07.2022 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    BORNOVA: DOĞANLAR

    16.07.2022 saat 10:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    ÇEŞME: DALYAN

    16.07.2022 saat 10:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    ÇİĞLİ: KÖYİÇİ

    16.07.2022 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

    GÜZELBAHÇE: KAHRAMANDERE

    16.07.2022 saat 09:40 ile 11:40 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

    KINIK: ELMADERE

    09.07.2022 saat 13:00 tarihinde başlayan sürekli su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ: KAYMAKÇI

    15.07.2022 saat 21:00 ile 18.07.2022 saat 23:30 arasında yaklaşık 3 gün 2 saat

    30 dakika su kesintisi olacaktır.

    ÖDEMİŞ: ATATÜRK, ANAFARTALAR, ZAFER

    16.07.2022 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

    TORBALI: KUŞÇUBURUN

    16.07.2022 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

    İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMA

     

     

     


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