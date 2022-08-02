İzmir'de suya zam yapıldı

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’de günlerdir süren su sorununa zam yaparak çözüm buldu. İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6,77 oranında zam yapıldığını açıkladı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yaklaşık 6 gündür sular kesik durumda.

Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

Vatandaşlar su temin etmek için tankerin önünde birbirlerine girerken, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise heykel açılışı yapmakla meşguldü.

Su kuyruğunda tartışmalar çıktı, halk mağdur olmaya devam ediyor

Mağdur olan bölge halkı bugün yeni bir şok yaşadı.

İzmir'de su, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla zamlandı.

İzmir'de su sorunu yaşanan bölgede tankerin önünde birbirlerine girdiler

Suya zam geldi

Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6,77 oranında zam yapıldığını açıkladı.

Son zamla birlikte geçtiğimiz ocak ayında bu yana içme suyuna yapılan zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu.

Yürürlüğe girdi

Yeni tarifeyi resmi internet sitesinden yayınlayan İZSU Genel Müdürlüğü, zamlı tarifenin 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Öte yandan İZSU Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 bütçesi kapsamında içme suyuna 2022 Ocak ayında yüzde 40, temmuz ayında ise yüzde 15,5 oranında zam yapma kararı alınmıştı.

İlk 7 ayda yüzde 200 zam

Elektrik maliyetlerindeki artış bahane edilerek şubat ayında içme suyundaki fiyat artışını TÜİK'in aylık olarak açıkladığı üretici fiyat endeksine bağlanmıştı.

Böylece belediyenin yılın ilk 7 ayında içme suyuna yaptığı zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu.

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İzmir'de su sorunu yaşanan bölgede tankerin önünde birbirlerine girdiler