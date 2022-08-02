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    İzmir'de suya zam yapıldı

    İzmir'de suya zam yapıldı

    CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili’de günlerdir süren su sorununa zam yaparak çözüm buldu. İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6,77 oranında zam yapıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 09:57
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    İzmir'in Dikili ilçesinde yaklaşık 6 gündür sular kesik durumda.

    Su sıkıntısı çeken vatandaşlar, ellerinde bidonlarla su tankerlerinden su temin etmeye çalıştı.

    Vatandaşlar su temin etmek için tankerin önünde birbirlerine girerken, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise heykel açılışı yapmakla meşguldü.

    Su kuyruğunda tartışmalar çıktı, halk mağdur olmaya devam ediyor

    Mağdur olan bölge halkı bugün yeni bir şok yaşadı.

    İzmir'de su, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla zamlandı.

    İzmir'de su sorunu yaşanan bölgede tankerin önünde birbirlerine girdiler

    Suya zam geldi

    Tunç Soyer'in yönetim kurulu başkanı olduğu İZSU Genel Müdürlüğü, içme suyuna yüzde 6,77 oranında zam yapıldığını açıkladı.

    Son zamla birlikte geçtiğimiz ocak ayında bu yana içme suyuna yapılan zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu.

    Yürürlüğe girdi

    Yeni tarifeyi resmi internet sitesinden yayınlayan İZSU Genel Müdürlüğü, zamlı tarifenin 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğini duyurdu.

    Öte yandan İZSU Genel Kurulu'nda kabul edilen 2022 bütçesi kapsamında içme suyuna 2022 Ocak ayında yüzde 40, temmuz ayında ise yüzde 15,5 oranında zam yapma kararı alınmıştı.

    İlk 7 ayda yüzde 200 zam

    Elektrik maliyetlerindeki artış bahane edilerek şubat ayında içme suyundaki fiyat artışını TÜİK'in aylık olarak açıkladığı üretici fiyat endeksine bağlanmıştı.

    Böylece belediyenin yılın ilk 7 ayında içme suyuna yaptığı zam oranı yüzde 200'e ulaşmış oldu.

    İzmir de suya zam yapıldı #1

    İzmir de suya zam yapıldı #2

    Dikili'de CHP'li başkan heykel açılışı yaptı

    İzmir de suya zam yapıldı #3

    İzmir'de su sorunu yaşanan bölgede tankerin önünde birbirlerine girdiler

    İzmir de suya zam yapıldı #4


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