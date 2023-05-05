İzmir'de TCG Anadolu'ya yoğun ilgi Türkiye'nin milli gururu TCG Anadolu gemisini 2 günde 20 binden fazla İzmirli ziyaret etti.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 3 hafta önce Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, 3 Mayıs sabahı İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı.

Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesi, dört adet LCM mekanize çıkarma aracın bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma gördü.

2 günlük ziyaret sayısı

230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanı'na akın eden vatandaşlar ise giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gemiyi ilk gün 5 bin 542 kişi, ikinci gün ise 14 bin 856 kişi olmak üzere toplam 20 bin 398 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Geminin 13 Mayıs tarihine kadar İzmir'de kalacağı öğrenildi.

"Bizi hiçbir güç yıkamaz"

Gemiyi ziyaret ettikten sonra açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Hasan Bozbıyık, şunları söyledi:

Görünce çok duygulandım. Atatürk'ün emanet ettiği gençliği görünce duygu dolu anlar yaşadım. Emeği geçenlerin hepsinin emeğine sağlık. Bu gemide de benim yeğenim görev yapıyordu, ziyaret ettik. İçeride tüm milli silahlarımızı da gördük. En çok Bayraktar Kızılelma ilgimi çekti. Görünce ilk kadın pilotumuz Sabiha Gökçen aklıma geldi. Dünya bizimle gurur duysun. Bizi hiçbir güç yıkamaz.

"Büyük bir gurur yaşadık"

Vatandaşlardan Döndü Er ise, şu ifadeleri kullandı:

Allah Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan ve bu gemiyi yapanlardan razı olsun. Dünyada da hiçbir yerde yoktur bu gemi. İçeriyi gezdik ve büyük bir gurur yaşadık.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

İzmir Limanı'na demir atan TCG Anadolu'yu görmek için Aydın'dan gelen Tuncer Aytaç da şunları söyledi: