İzmir'de TCG Anadolu'ya yoğun ilgi: 4. günde de uzun kuyruk oluştu Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı gemisi TCG Anadolu, 4 gün önce geldiği İzmir Alsancak Limanı'nda vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

DHA

TCG Anadolu gemisi, 3 Mayıs'tan bu yana İzmirliler tarafından ziyaret ediliyor.

İstanbul Sarayburnu'nda bir süre halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu, ardından yola çıkarak İzmir Limanı'na demirlendi.

Vatandaşlar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen otomobil, teknoloji, ulaşım ve ekonomi alanlarındaki projelerin hizmete alınmasıyla büyük bir gurur yaşanıyor.

Bu gurur ise ziyaret kuyruklarına yansıyor.

500 metrelik kuyruk oluştu

Hava sıcaklığının 25 dereceye ulaştığı İzmir'de TCG Anadolu'yu görmek isteyenler, limanda yaklaşık 500 metre kuyruk oluşturdu.

4'üncü günde de limanın girişinde başlayan kuyruk Kordonboyu'na ulaştı.

TCG Anadolu, 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul ediyor.

"Bazı insanlar maket olduğunu sanıyor"

Zühtiye Ocak ve Ahmet Ocak, "Kızılelma’mızı, İHA ve SİHA’mızı göreceğiz. Sabahın 8’inden beri bekliyoruz. Gurur duyuyoruz. İç ve dış düşmanlara karşı bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Kimseye taviz vermeyeceğiz.” dedi.

Serhat Çelikok isimli vatandaş da, “Milli değerlerimizi canlı canlı görmek istedik. Bazı insanlar maket olduğunu sanıyor. Biz de göstermek için fotoğraflarını çektik." şeklinde konuştu.

"Aydın'dan geldim"

Sezgin Sevi isimli vatandaş, "İHA’ları, SİHA’ları, Altay tankını gördük. Çok sevindik, gurur duyduk. Allah görmeyenlere nasip etsin. Buraya Aydın Nazilli’den geldim, yorgunluğa değdi." dedi. Yasemin Cellat ise, “Herkesin emeğine sağlık. Çok duygulandım. 7 saat içeri girmek için bekledik. Gelmeyenler de neler yapıldığını görmek için gelmeli.” ifadelerini kullandı.

"Bayraktar, Kızılelma’yı görünce çok duygulandım"

Mehmet Emre Yörükoğlu isimli şehit yakını da şunları söyledi:

“Çok gururlandım. Kendi savaş gemimizi yaptık. Bayraktar, Kızılelma’yı görünce çok duygulandım. Bu yaşta bunları görmek çok güzel bir duygu. Bir şehit yakını olarak ileride çok daha iyilerini yapabileceğimize inanıyorum."