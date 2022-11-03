İzmir'de TSK'nın kimyasal silah kullandığını ileri süren avukat Aryen Turan gözaltında

Baro Olağan Genel Kurulu'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını ileri süren ve soruşturma başlatılan avukat Aryen Turan, gözaltına alındı.

Avukat Aryen Turan, İzmir Barosu Olağan Genel Kurulu'nda "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" ileri sürdü.

Aryen Turan hakkında soruşturma başlatıldı.

Gözaltında

22 Ekim'de İzmir Barosu Genel Kurulu'nda konuşması esnasında, "Türkiye devletinin askeri operasyonlarda kimyasal silah kullandığına dair bilgiler ulusal ve uluslararası mecralarda dillendirilmektedir ancak yetkililerce bugüne kadar bu bilgilerin soruşturulduğuna dair yalanlamak dışında en ufak bir açıklama yapılmamıştır." ifadesini kullanan Turan hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi Turan, ifade işlemleri için Emniyete götürüldü.

Ne olmuştu

Baronun 22 Ekim'de, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurulunda kürsüye çıkan Aryen Turan'ın TSK hakkındaki iddialarına salondaki bazı avukatlar tepki göstermiş, kısa süreli arbede yaşanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, avukat Turan'ın konuşmasında, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele operasyonlarında kimyasal silah kullandığını" iddia etmesi üzerine resen soruşturma başlatmıştı.

AA'nın haberine göre; ayrıca bir grup avukat, Turan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.