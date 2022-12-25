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    İzmir'de yaşanan yılbaşı gerginliği yeniden gündemde

    İzmir'de yaşanan yılbaşı gerginliği yeniden gündemde

    İzmir'de 5 yıl önce 'yılbaşı kutlamak haramdır' bildirisi dağıtmak isteyenlere tepki göstererek adeta kovalayan kadının "Burası İzmir, defolup gideceksiniz" sözleri yine sosyal medyada gündem oldu.
    • 25.12.2022 - 15:32
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 17:41
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    2023'e sayılı günler kala yeni yıl heyecanı yaşanmaya başladı.

    Bir kesim yeni yıl kutlamalarını heyecanla beklerken, bir kesim ise kutlamanın haram olduğunu savunuyor.

    Yılbaşı bildirisi gerginlik yarattı

    Sosyal medyayı ikiye ayıran konu, bu yıl da gündemde.

    Özellikle konuya ilişkin videolar yeniden hatırlanıyor.

    O görüntülerden biri de 5 yıl öncesinden.

    Yine yeni yılın yaklaştığı o günlerde İzmir'in Konak Meydanı'nda bir araya gelen grup, yoldan geçen vatandaşlara yeni yıl kutlamalarının haram olduğunu içeren bir bildiri dağıttı.

    İzmir'de yaşanan yılbaşı gerginliği yeniden gündemde VİDEO

    İzmir de yaşanan yılbaşı gerginliği yeniden gündemde #1

    Kağıtları yırttı

    Bunun üzerine, durumu fark eden bir kadın, grubun yanına gelerek taşkınlık çıkardı. Ellerindeki bildirileri dağıtan ismi henüz öğrenilemeyen genç kadın, "Ne yazıyor burada, anlat" diyerek bildirileri parçaladı.

    "Burası İzmir, defolup gideceksiniz" şeklinde bağırmaya başlayan kadın, anbean kaydedildi.

    İzmir de yaşanan yılbaşı gerginliği yeniden gündemde #2

    İzmir de yaşanan yılbaşı gerginliği yeniden gündemde #3


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