İzmir’de zehir tacirlerine geçit yok

Bir araçta narkotik köpeği ile arama yapan İzmir polisi, 5 kilogram metamfetamin ele geçirdi.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar, başarılı bir şekilde devam ediyor.

Çalışmaların son adresi ise İzmir.

Kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine harekete geçen Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Ödemiş-İzmir yolunda söz konusu aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

5 kilogram metamfetamin ele geçirdi



Narkotik köpeği ile yapılan aramada ayrı ayrı 5 poşet içerisinde 5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

İHA'nın haberine göre; olayla ilgili gözaltına alınan F.S. isimli şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



