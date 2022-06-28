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İzmir’deki camilerden yapılan korsan yayını paylaşan CHP’liye beraat

İzmir’deki camilerden yapılan korsan yayını paylaşan CHP’liye beraat

2020 yılında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesaplarından paylaşan eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir hakkında bir kez daha beraat kararı çıktı.