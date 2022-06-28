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- İzmir’deki camilerden yapılan korsan yayını paylaşan CHP’liye beraat
İzmir’deki camilerden yapılan korsan yayını paylaşan CHP’liye beraat
- 28.06.2022 - 14:46
- Güncelleme : 28.06.2022 - 15:03
2020 yılında İzmir’deki bazı camilerin ezan sistemine girildi, hoparlörlerden İtalyan halk şarkısı Çav Bella’yı çalındı.
Bu anların görüntüsü sosyal medyada yayılınca, ortalık ayağa kalktı.
Büyük tepki gören eylemin görüntülerini, eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir de Twitter hesabından paylaştı.
Tutuklandı
Özdemir hakkında ‘halkı kin ve nefrete sürüklediği’ gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Gözaltına alınan Özdemir, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İzmir'de cami hoparlöründen 'Çav Bella' çalındı VİDEO
9 gün kaldı
9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açıldı.
2020 yılının Aralık ayında görülen karar duruşmasında 50. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi.
Yerel mahkemenin kararı bozuldu
Duruşma savcısı, hakimin kararını istinafa taşırken, itiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu.
Dosyanın yeniden değerlendirilmesi gerektiği belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması ve bağlantı varsa birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği ifade edildi.
Mahkeme yeniden ‘beraat’ verdi
Bozma kararıyla dosya, yeniden İzmir 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.
İHA’nın haberine göre Özdemir, yeniden hakim karşısına çıkarken, mahkemeden tekrar beraat kararı çıktı.