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    İzmir'deki denetimde sürücülere ceza kesildi

    İl genelinde bir hafta içerisinde yapılan trafik denetimlerinde, kurallara uymayan 14 bin 10 sürücüye idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 08:46
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    İzmir'deki denetimde sürücülere ceza kesildi

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 6-12 Aralık tarihlerinde il genelinde denetimler gerçekleştirdi.

    Gerçekleştirilen denetimlerde makas, drift ve abartı egzoz ihlalinden 1, alkollü araç kullanımından 503, emniyet kemeri takmamaktan 2 bin 186, emniyet şeridi ihlalinden 114, hız limiti ihlalinden 3 bin 239, yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen 61 kişiye ceza kesildi.

    14 BİN 10 SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM

    Ayrıca ağır taşıt sürücüsü ve tonaj sınırı ihlalinden 42, seyir halinde cep telefonu kullanan 952, korsan taşımacılık yapan 6, fazla yolcu taşıyan 182, yasak parktan 3 bin 532, kırmızı ışık ihlalinden 550 ve kask, gözlük bulundurmayan 260 motosiklet sürücüsü başta olmak üzere toplamda 14 bin 10 sürücüye cezai işlem uygulandı.

    İzmir deki denetimde sürücülere ceza kesildi #1

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