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    İzmir'deki depremde kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı

    Buca ilçesinde yaşanan 4.9'luk depremde, panik nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlenen bir vatandaş, hayatını kaybetti.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 13:08
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    İzmir'deki depremde kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı

    İzmir Buca ilçesinde dün gece saatlerinde korkunç bir deprem yaşandı.

    Çevre illerden dahi hissedilen depremin 14,47 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

    Yaşanan depremde Konak ilçesinde bulunan bir caminin minaresi yıkılırken, vatandaşlar paniğe kapıldı.

    Panik sonucunda bazı vatandaşlar camdan atlayarak yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

    1 vatandaş hayatını kaybetti

    Bir diğer yandan geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, panik etkisiyle 64 vatandaşın zarar gördüğü, hastaneye kaldırılandan ise 7 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğunu aktarmıştı.

    Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise deprem nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği aktarıldı.

    İzmir'de deprem anı kameraya yansıdı VİDEO ARŞİV

    İzmir deki depremde kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı #1

    İzmir deki depremde kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı #2

    İzmir deki depremde kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı #3

    İzmir deki depremde kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı #4


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