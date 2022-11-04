İzmir'deki depremde kalp krizi geçiren vatandaş kurtarılamadı

Buca ilçesinde yaşanan 4.9'luk depremde, panik nedeniyle kalp krizi geçirdiği belirlenen bir vatandaş, hayatını kaybetti.

İzmir Buca ilçesinde dün gece saatlerinde korkunç bir deprem yaşandı.

Çevre illerden dahi hissedilen depremin 14,47 kilometre derinliğinde olduğu aktarıldı.

Yaşanan depremde Konak ilçesinde bulunan bir caminin minaresi yıkılırken, vatandaşlar paniğe kapıldı.

Panik sonucunda bazı vatandaşlar camdan atlayarak yaralanırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

1 vatandaş hayatını kaybetti

Bir diğer yandan geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, panik etkisiyle 64 vatandaşın zarar gördüğü, hastaneye kaldırılandan ise 7 kişiden 1'inin durumunun ağır olduğunu aktarmıştı.

Edinilen bir son dakika bilgisine göre ise deprem nedeniyle kalp krizi geçiren bir vatandaşın hayatını kaybettiği aktarıldı.

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