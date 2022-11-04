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    Fahrettin Koca'dan İzmir depremi açıklaması

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İzmir’de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi. 1’i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2022 - 11:24
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 11:40
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    Fahrettin Koca'dan İzmir depremi açıklaması

    İzmir, dün gece 03.29 saatlerinde sallandı.

    4.9 büyüklüğünde yaşanan depremin derinliği 14.47 kilometre olarak ölçüldü.

    Panik anlarında kargaşa yaşanırken, bazı vatandaşlar camdan atlayarak kurtulmaya çalıştı.

    Can ve mal kaybının bildirilmediği olayda, panik anında birçok kişinin yaralandığı duyuruldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, durum ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

    "Panik sebebiyle 64 kişi etkilendi"

    Fahrettin Koca, "İzmir'de yaşanan, büyük bir paniğe yol açan 4,9 şiddetindeki depremde, güncel bilgilerimize göre can kaybı olmadı. Panik sebebiyle toplam 64 kişi etkilendi.

    7 yaralıdan 1'inin durumu ağır

    1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Arkadaşlarımız görev başında. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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    Fahrettin Koca dan İzmir depremi açıklaması #2

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