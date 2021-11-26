İzmir'deki depremzedeler, konutlarına kavuşuyor

6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kısa sürede inşası tamamlanan konutlar, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende sahiplerine teslim edilecek.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6'lık depremin yaraları hızla sarılıyor.

Evlerini kaybeden depremzedeler için ilk günden beri çalışmalarına devam eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konut projesi hazırladı.

Bakanlık, enkazların kaldırılmasının ardından depremde en çok etkilenen Bayraklı’da 7 proje alanı, ayrıca Bayraklı Şehir Hastanesi yakınlarında da rezerv alanı belirledi.

741 BİNANIN YAPIMI TAMAMLANDI

TOKİ proje ve rezerv alanındaki çalışmalar kapsamında 1391 konut ve 298 iş yerinin inşasına hemen başlandı. 596’sı konut olmak üzere toplam 741 binanın yapımı tamamlandı.

Murat Kurum'dan İzmir depremi paylaşımı VİDEO

BUGÜN ANAHTAR TESLİM EDİLECEK

İnşa edilen konut ve iş yerleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım İzmir programı kapsamında, Bayraklı'da katılacağı törenle hak sahiplerine verilecek.

3 milyon 800 bin metrekare büyüklüğündeki rezerv alanda depremzedeler için yapılan 3 bin 649 konuttan, ilk etabında inşa edilen 397 konutun da yılbaşında tamamlanması bekleniyor.

KONUT FİYATLARI AÇIKLAMASI

Deprem konutlarının fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz. İlk 24 ayı ödemesiz, 216 ayı ödemeli, 20 yıla yayılan bir vade ile takdim edeceğiz. 2+1 konutlarda aylık ödemeler 740 liradan, 3+1 konutlarda aylık ödemeleri 1.020 liradan başlayacak. Yeni, güvenli ve konforlu yuvaların İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM: SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ UMUT OLDUK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konut teslimine dair sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Kurum sürece ilişkin bir video da yayınladı.

Kurum, "İzmir’de ilk günden itibaren başlattığımız çalışmalarla, söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza umut olduk. Güvenli ve sağlam deprem konutlarımızı 1 yılın ardından bugün Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın teşrifleriyle vatandaşlarımıza teslim ediyoruz." ifadelerini kullandı.