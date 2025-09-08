İzmir'deki polis merkezine saldıran katil ile olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalandı İzmir’de iki polisi şehit eden saldırgan Eren Bigül ile irtibatı olduğu tespit edilen İran uyruklu 32 yaşındaki Khaleg Nooriborojerdi isimli şüphelinin İstanbul Esenyurt’ta gözaltına alındığı bildirildi.