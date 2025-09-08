İzmir'deki polis merkezine saldıran katil ile olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalandı

Sabah saatlerinde İzmir'den gelen acı haber Türkiye'yi sarstı.
Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi’ne yönelik bu sabah bir saldırı düzenlendi.
2 POLİS ŞEHİT OLDU
16 yaşındaki E.B tarafından pompalı tüfekle yapıldığı belirtilen saldırıda, 2 polis şehit oldu.
Türkiye bu acı olayla yankılanırken şehit olan polis memurlarının, Türk bayrağı örtülen cenazeleri görüntülendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, "Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet başsavcıvekili ve 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." dedi.
İLTİSAKLI OLDUĞU BELİRLENEN ŞAHIS YAKALANDI
Soruşturma kapsamında İran uyruklu K.N'nin saldırgan E.B. ile irtibatlı olduğu tespit edildi.
Şüpheli K.N. Esenyurt'ta polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.