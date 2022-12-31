İzmir'deki vinç kazasında 3 gözaltı

İnşaat çalışmaları sırasında yapıya doğru devrilen vinçten kopan parçalar 6 işçinin ölümüne neden oldu. Olayda firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan vinç kazasında yeni bir gelişme yaşandı.

Dün akşam saatlerinde gerçekleşen kazada 6 işçi hayatını kaybederken 2 işçi ise yaralandı.

Otel inşaatında sırasında vincin bir kısmı, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı koptu.

İnşaatın 21'inci katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü, büyük bir gürültüyle işçilerin kaldığı konteynerin üzerine düştü.

AA'nın aktarımına göre; olayın ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

3 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen projenin ana firma yetkilisi, şantiye şefi ve iş güvenliği uzmanı, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan İstambul'da ikamet eden vinç firma sahibi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Cenaze teşhisi için adli tıp kurumuna geldiler

Hayatını kaybeden işçilerden 3'ünün kimliği tespit edilirken aileler diğer 3 işçinin cenazelerin, teşhis etmek için İzmir Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Aileler ve avukatları burada gazetecilere açıklama yaptı.

Güvenlik önlemleri alınmadı iddiası

Olayda hayatını kaybettiği belirtilen Fesih Çiftçi'nin avukatı Mehmet Harun Elçi, olayın iş kazası olarak lanse edilmeye çalışıldığını, ancak işverenin kusuru ve ihmali neticesinde gerçekleştiğini öne sürdü.

Şantiyede gerekli güvenlik önlemlerinin alınmadığını savunan Elçi, kule vincin altında yaşam alanı olmaması gerektiğini söyledi.

"Para, hırs için bu yapılanlar yeter"

Fesih Çiftçi'nin kuzeni Emrah Siler, perişan durumda olduklarını belirterek, "Daha kaç can gidecek. Bugün 6 kişi yarın başka bir sayı. Para, hırs için bu yapılanlar yeter. O kadar çocuk yetim kaldı. Canımız yanıyor. Çoluk çocuk perişan olduk. Vinç devrilmese dahi 30. kattan konteynerlerin üzerine küçük bir taş parçası düşse dahi yine ölümlü kaza olur. Vinç baştan başa bir hata." diye konuştu.

"Arkada kalan çocukların bir geleceği yok"

Kazada hayatını kaybeden Eraslan Akkaya'nın yakını Meral Kılıç da "2 çocuğu yetim kaldı. Çocuklarının birisi ortaokula birisi kreşe gidiyor. Bu olayın sorumluları kim? Bunun sorumlusu 3 kişi olamaz. Arkada kalan çocukların bir geleceği yok. Böyle bir ölüm olmaz. Annesi orada komada, ben geldim. Buna bir çözüm bulun artık." diye konuştu.

Vinç sökülüyor

Kazanın yaşandığı inşaattaki vincin söküm çalışmalarına da başlandı. Olay yerine getirilen iki vinçin kullanıldığı söküm çalışmasında yıkılma riski nedeniyle Otogar Kavşağı ile Abdi İpekçi Kavşağı arasındaki yol, trafiğe kapatıldı.