İzmir'e demirlenen TCG Anadolu, gelin ve damadın dış çekiminde kullanıldı Çiçeği burnunda çift, nikah merasiminin hemen ardından TCG Anadolu'yu görmek için İzmir Alsancak Limanı'na geldi. Buradaki ziyaretlerin ardından fotoğraf çekimi yapan çift, büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

İHA

İstanbul Sarayburnu'nda bir süre halkın ziyaretine açılan TCG Anadolu gemisi, bu kez İzmir'de görücüye çıktı.

Türkiye'nin gururu burada ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Kentte vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, nikah masasına oturan bir çift dış çekim için TCG Anadolu'yu tercih etti.

TCG Anadolu'ya koştular

Kamil Tekmen ve Ebru Karaca Tekmen çifti, gerçekleşen nikah merasimlerinin hemen ardından soluğu TCG Anadolu gemisinin demirlediği İzmir Alsancak Limanı'nda aldı.

Gemiyi merak ettiklerinden dolayı nikahın hemen ardından gelinlik ve damatlıklarıyla rıhtıma gelen çiçeği burnunda çift, renkli görüntülere sahne oldu.

Nikah sonrası İnciraltı Sahili'nde gerçekleştirecekleri fotoğraf çekimlerini de gemide gerçekleştiren Tekmen çifti, kendileri için unutulmaz bir anı yaşadıklarını dile getirdiler.

"Nikahtan sonra gelip görmek istedik"

Nikahın hemen ardından gemiyi ziyaret için limana geldiklerini söyleyen damat Kamil Tekmen, şu ifadeleri kullandı:

Biz daha önceden bugün için nikah tarihi almıştık, geminin de İzmir'e gelmesi nasip oldu. Biz de nikahtan sonra gelip görmek istedik. Gemimiz vatana, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olsun. Emeği geçenlerden de Allah razı olsun. Biz de nikah sonrası dış çekim için gemiyi tercih etmiş olduk. Normalde İnciraltı'nda sahilde yapacağımız çekimlerin yerini TCG olarak değiştirdik. Nikahtan çıkıp hemen buraya geldik.

"Böyle bir şey nasip olduğu için çok mutluyum"

Böyle bir anının kendileri için unutulmaz olduğunu belirten gelin Ebru Karaca Tekmen ise, "Benim için de sürpriz oldu, gelinliğimle TCG Anadolu'yu ziyarete geldik. Böyle bir şey nasip olduğu için çok mutluyum. Bizim için de unutulmaz bir anı olacak." sözlerine yer verdi.