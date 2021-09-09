İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos'ta sahnelettiği vals gösterisine, İzmir Büyükşehir Belediyesi de İzmir’in düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde yer verdi.

İzmir'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlamaları büyük bir katılım ve coşkuya sahne oldu.

Bu günün ilk etkinliği olan Zafer Yürüyüşü'ne binlerce İzmirli katıldı.

Yürüyüşte 350 metre uzunluğundaki bayrağı taşıyan İzmirliler, Türk Ordusu’nun 9 Eylül 1922'de kente girdiği güzergahı kullanarak Basmane Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı'na dek yürüdü.

Kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Meyadanı'ndaki sahne gösterileriyle devam etti.

İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşuna vals ile kutlama VİDEO

VALS GÖSTERİSİ

Meydandaki gösterilerde en dikkat çekici detay ise 30 Ağustos zaferinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vals ve tango gösterilerinin, İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümünde de yapılması oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği vals gösterisini, kutlamaya gelenler merakla takip etti.











