İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 99'un yıl dönümünde vatandaşlar, 350 metrelik dev Türk bayrağıyla yürüdü.

İzmir'in işgalden kurtulduğu 9 Eylül 1922'nin 99’uncu yıl dönümü, gelenekselleşen bayraklı yürüyüşle başladı.

Saat 09.00'da Basmane Karakolu önünden başlayan tarihi yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

İZMİRLİLER, 350 METRELİK DEV TÜRK BAYRAĞIYLA YÜRÜYOR

Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddeleri takip edildi.

Öte yandan yürüyüşte İzmirliler, 350 metre uzunluğundaki dev Türk bayrağını, birlikte taşıdı.

Alsancak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyen kalabalığı, çevredeki vatandaşlar da ilgi ile izledi.

İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü ViDEO

SOLO TÜRK VE TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİ UÇUŞLARI YAPACAK

Saat 15.45'te Süvari Birlikleri'nin Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yürüyüşünün ardından İzmir semaları, saat 16.15'den itibaren, önce Genel Havacılık Uçakları ve İzmir Kulüpleri selamlama uçuşuna sahne olacak.

Ardından Hürkuş Gösteri uçuşu, Solo Türk, Türk Yıldızları, Jandarma Çelik Kanatlar gösterisi, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik Arama Kurtarma ve selamlama ile Çelik Kanatlar Zeybek, nefes kesen gösteriler yapacak.