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    İznik Gölü'nde çekilme 300 metreye ulaştı

    Kuraklığın korkutan boyutlara ulaştığı Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü'nde suların çekilmesiyle adacıklar oluştu.
    • 20.11.2022 - 12:55
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    İznik Gölü'nde çekilme 300 metreye ulaştı

    Dünya genelinde yaşanan su sorunu Türkiye'de de korkutan manzaralara sebep oluyor.

    Yağışların azalması ve mevsiminde başlamayan yağışlar sebebiyle göllerde sular çekilmeye devam ediyor.

    Ülkenin içme suyunu karşılayan birçok göl ve barajlarda su kuraklık seviyesine geldi.

    Gölde tekneler karada kaldı

    Kuraklığın hat safhaya ulaştığı Türkiye’nin 5. büyük gölü İznik Gölü'nde suların çekilmesiyle tekneler karaya oturdu.

    Bursa'da Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan İznik Gölü, son yıllarda kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

    İznik Gölü nde çekilme 300 metreye ulaştı #1

    Çekilme yer yer 300 metreye ulaşıldı

    Küresel ısınmaya bağlı yağışların azalması ile göldeki su seviyesi de düştü.

    Göldeki çekilme yer yer 300 metreye ulaşırken, Marmara Bölgesi'nin en büyük Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan 297 kilometrekarelik İznik Gölü'nde küresel ısınma kaynaklı mevsimsel kuraklık yaşanıyor.

    İznik Gölü nde çekilme 300 metreye ulaştı #2

    Yöre halkı biliçsiz sulamayı vurguladı

    İznik Gölü'nün aynı zamanda bölgedeki tarım arazileri için de su kaynağı olduğunu hatırlatan yöre halkı, bilinçsiz ve vahşi sulamaya dikkat çekiyor.

    Vatandaşlar, köylere kurulan göletlerin İznik Gölü'nü besleyen su kaynaklarına zarar verdiğini, sanayide kullanılması için çekilen suyun da göldeki çekilmelerin sebeplerinden olduğunu belirtiyor.

    İznik Gölü nde çekilme 300 metreye ulaştı #3

    Adacıklar oluştu

    İznik Gölü'ndeki çekilme özellikle Çakırca Mahallesi'nde net bir şekilde görülürken, balıkçı kayıklarının karaya oturduğu mahallenin kıyı bölgelerinde ayrıca adacıkların oluştuğu gözlendi.

    "İznik Gölü diye nereyi göstereceğim"

    İHA'nın haberine göre, göldeki çekilmeyi gözyaşları içerisinde anlatan 70 yaşındaki Esin Ören, "Biz çocukluğumuzda burada göle giriyorduk. Ama şimdi bataktan kimse giremiyor, kurudu. Türkiye’nin 5. büyük gölüydü, şimdi ne durumda. Ben torunuma İznik Gölü diye nereyi göstereceğim." dedi.

    İznik Gölü nde çekilme 300 metreye ulaştı #4


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