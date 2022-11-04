İznik Gölü'ndeki kuraklık bazilikayı gün yüzüne çıkardı

Yağışların başlamamasından dolayı göllerde oluşan kuraklıklar sonrasında büyük çekilmeler görüldü. İznik Gölü'ne gömülen bazilika çekilme sonrasında ortaya çıktı.

İznik Gölü Türkiye'nin en büyük ilk 5 gölü arasında bulunuyor.

Son aylarda yağmur yağmaması sebebiyle oluşan kuraklıktan etkilenen gölde korkutan görüntüler ortaya çıkıyor.

60 gündür yağmur düşmeyen göl çevresinde kuraklık had safhaya ulaştı.

İznik Gölü'nde su altında bulunan tarihi bazilika çekilme sebebiyle gün yüzüne çıktı.

Bazilika yaklaşık 20 metre açıldı

Bazilika Hristiyanlar için çok önemli Yüzyılın keşifleri arasında gösterilen bazilika havadan fotoğraflama çalışmaları sırasında İznik Gölü’nün kıyıdan yaklaşık 20 metre açığında tespit edildi.

Erken Hıristiyanlık dönemi kiliselerinden

Günümüzde "Senato Sarayı" olarak tanımlanan bu yapı, yaklaşık 30×19 metre boyutlarında, diğer bir ifade ile yaklaşık 600 metrekarelik kapalı bir alanı kaplıyor.

Yapılan keşiflerde bazilika planı, kullanılan malzeme ve ölçüleri ile Roma İmparatorluğu toprakları genelinde yaygın olarak uygulanan Erken Hıristiyanlık dönemi kiliselerinden biri olduğunu gösteriyor.

İS 740 yılındaki depremle gömüldü düşünülüyor

Bazilikanın yakındaki bir benzeri, İznik'te günümüze kadar ulaşabilmiş en eski kilise olarak kabul edilen Hagia Sophia (Ayasofya) Kilisesi'dir.

Aziz Neophytos adına yapılan bazilikanın, İznik Gölü’nün sularına İS 740 yılındaki depremle gömüldüğü tahmin ediliyor.

"Bu göl biz gençlerin geleceği"

İHA'nın haberine göre, İznik Gölü'ndeki korkutan çekilmeye en çok olayın en yakın tanıkları olan göl çevresindeki işletmeciler üzülüyor.

Gölün İznik'in geleceği olduğunu belirten Emre Demir, "Bu göl biz gençlerin geleceği. Maalesef göz göre göre eriyor. Bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bunu hep birlikte yapmamız gerekiyor.Yetkililerden bu konuya bir el atmalarını bekliyoruz." dedi.