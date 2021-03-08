8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir klip yayınlayan Jandarma Genel Komutanlığı, mücadele içerisinde dimdik duran tüm kadınların gününü kutladıklarını aktardı.

Jandarma Genel Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir video hazırladı.

Jandarma tarafından hazırlanan videoda, kadınların mücadeleci ruhu ön plana çıkarıldı.

Twitter'dan yayınlanan videonun açıklamasında, "Dalgalanması gereken bir bayrak, mücadelemizle gururlanan bir millet var." ifadeleri dikkat çekti.

"KARŞILAŞACAĞINIZ ZORLUĞUN BİR ÖNEMİ YOK"

Paylaşımda, "Yürüdüğünüz yolun, taşıdığınız yükün, karşılaşacağınız zorluğun bir önemi yok. Dalgalanması gereken bir bayrak, mücadelemizle gururlanan bir millet var. Bu mücadelenin içerisinde dimdik duran tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan anlamlı Kadınlar Günü videosu VİDEO

