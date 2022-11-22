Jandarma sınavı sorularını sızdıran FETÖ'cülere operasyon

Başsavcılık, soruların yazılı sınav öncesinde örgüt mensuplarına dağıtıldığını tespit etti.

Jandarma Astsubay Sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Sorular örgüt mensuplarına dağıtıldı

Açıklamaya göre, 2013 yılı JANA soruşturması kapsamında, FETÖ üyelerince yazılı sınav öncesinde sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı

Bu şekilde sınavda usulsüzlük gerçekleştirdiği belirlenen 7 askeri personel ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 1 sivil şüpheli hakkında, Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildi.

AA'nın haberine göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.