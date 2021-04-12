Jandarma'nın paylaşımı: Görev arkadaşımız Bestler Dereleri dinliyor

Operasyonlarda görev alan köpeklerden biri, Jandarma'nın paylaşımında yer buldu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Sikorsky'den çekilen bir fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımda, komandoların 'görev arkadaşı' köpeğin helikopterden dışarı bakarken çekilen anına yer verildi.

"BESTLER DERELERİ DİNLİYOR GÖZLERİ KAPALI"

Fotoğrafın notunda "Görev arkadaşımız, Sikorsky içerisinde Bestler Dereleri dinliyor gözleri kapalı" denildi.

Şırnak'ın Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 'Eren-10' operasyonu kapsamında, geçen hafta terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmuştu.

BESTLER DERELER'DEKİ OPERASYON

Operasyonda, aralarında kırmızı kategoride yer alan, sözde 'Botan saha sorumlusu' ve 'Özgür Gabar' kod adlı Fırat Şişman'ın da olduğu 10 terörist, etkisiz hale getirilmişti.